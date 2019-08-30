Они намеревались продать животных в виде мяса и живым весом
В полицию поступило сообщение о пропаже 56 коней, которые находились на вольном выпасе в степи Забайкальского района. Сотрудники полиции установили, что лошади отбились от основного табуна и перешли на территорию Краснокаменского района.
Общая стоимость украденных лошадей составила более миллиона рублей.
Оперативники по городу Краснокаменск и Краснокаменскому району задержали трёх мужчин, которые поместили в загон заблудившийся скот и намеревались продать животных в виде мяса и живым весом. Они были задержаны в момент сбыта мяса.
Ранее судимые жители Краснокаменского района доставлены в отдел полиции. Также в результате следственных действий в нескольких населённых пунктах Краснокаменского района был изъят автомобиль, на котором подозреваемые перевозили туши коней и три единицы оружия.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Они помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчины похитили 56 лошадей
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