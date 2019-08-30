Улан-удэнец рассчитывался в магазинах фальшивками из Интернета

Улан-удэнца осудили за сбыт поддельных купюр



Житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».



В октябре 2018 года мужчина в Интернете приобрёл не менее тридцати поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей. Фальшивками он рассчитывался в аптеках, покупал продукты и бытовую химию в магазинах города.



- Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре.

