Улан-удэнца осудили за сбыт поддельных купюр
Житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».
В октябре 2018 года мужчина в Интернете приобрёл не менее тридцати поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей. Фальшивками он рассчитывался в аптеках, покупал продукты и бытовую химию в магазинах города.
- Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре.
Улан-удэнец рассчитывался в магазинах фальшивками из Интернета
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