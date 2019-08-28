Вор украл её из парикмахерской
В Нерюнгринском районе Якутии произошла кража в парикмахерской. У работницы салоне украли машинку для стрижки стоимостью 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец Бурятии. В ходе обыска у него дома была изъята украденная машинка.
Установлено, что мужчина пришёл в салон парикмахерской. Он воспользовался тем, что парикмахер отлучился, и незаметно взял машинку для стрижки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Житель Бурятии украл машинку для стрижки волос в Якутии
Происшествия, Фото:
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