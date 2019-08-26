Иркутянина на сломавшемся катере унесло от берега в шторм

ЧП произошло на Иркутском водохранилище



На Иркутском водохранилище сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в минувшее воскресенье спасли 47-летнего иркутянина, судно которого из-за поломки не могло продолжать движение. Ситуацию осложнял шторм с метровыми волнами и сильный северо-западный ветер.



Мужчина дозвонился в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС около восьми часов вечера. Сообщил, что на судне заклинило переключатель скоростей, а веслами воспользоваться нет возможности из-за шторма. К тому моменту судно, подгоняемое ветром, было снесено на 10 километров от того места, где случилась поломка. Мужчина находился в состоянии паники.



- У судоводителя на исходе был заряд батареи мобильного телефона, связь с ним установить больше не удавалось, но он успел сообщить оперативному дежурному свое приблизительное местонахождение – район залива Зеленый мыс. Оттуда и начали поиски. Из-за наступления темного времени суток на патрульном катере были включены проблесковые маячки, и когда их заметил пострадавший, включил фонарик, свет которого и позволил обнаружить судно. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии. Судно с 40-го километра основного судового хода Иркутского водохранилища было отбуксировано на одну из лодочных станций. Спасательная операция заняла около 3 часов, - сообщил инспектор по маломерным судам Иркутской группы патрульной службы № 2 Станислав Предеслайпа.



Причиной происшествия стало недостаточное внимание судоводителя к техническому состоянию маломерного судна, а также игнорирование неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



