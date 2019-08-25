Также здесь произошёл подмыв грунтовой дороги
24 августа в результате выпадения осадков в селе Кордон Тарбагатайского района произошёл подмыв грунтовой дороги и подтопление 6 придомовых территорий. В результате обследования населённого пункта обнаружены размывы глубиной до 1 метра грунтовой дороги по улице Советская.
Администрацией района запланировано повторное обследование, грейдирование и работа по заявкам населения, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В бурятском селе подтопило 6 дворов
Происшествия, Фото:
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