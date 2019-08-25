В Чите у посетительницы ТЦ украли телефон

Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний парень



В полицию в Чите обратилась девушка и сообщила о краже смартфона стоимостью около 30 тысяч рублей.



Находясь в одном из торговых центров Читы, потерпевшая обнаружила пропажу телефона, который находился в кармане рюкзака. Были установлены приметы подозреваемого, которые были переданы наружным нарядам полиции. В результате сотрудники батальона ППС в ходе патрулирования улиц заметили молодого человека, похожего на подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции. Причастность ранее судимого 23-летнего читинца к краже установлена.



Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению места сбыта украденного смартфона и его изъятию, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

