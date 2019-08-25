Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний парень
В полицию в Чите обратилась девушка и сообщила о краже смартфона стоимостью около 30 тысяч рублей.
Находясь в одном из торговых центров Читы, потерпевшая обнаружила пропажу телефона, который находился в кармане рюкзака. Были установлены приметы подозреваемого, которые были переданы наружным нарядам полиции. В результате сотрудники батальона ППС в ходе патрулирования улиц заметили молодого человека, похожего на подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции. Причастность ранее судимого 23-летнего читинца к краже установлена.
Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению места сбыта украденного смартфона и его изъятию, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите у посетительницы ТЦ украли телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний парень
Также здесь произошёл подмыв грунтовой дороги
В результате лошадь выбросило на противоположную сторону движения, где на неё наехала легковушка
Задержали и подельника наркосбытчицы
Потерпевший уснул во дворе одного из домов города
Он силой отнял часы и кольцо
Водитель иномарки врезался в дерево
Мальчик возвращался домой от бабушки
35-летний житель Ангарска поплатился за оскорбление в мессенджере
Он ранее судим за имущественные преступления
Миграция животных началась после наводнения
Мужчина получил черепно-мозговую травму
Департамент жилищной политики и городского хозяйства Усть-Илимска возместит ущерб
Денежное вознаграждение мужчина предложил полицейскому
Гарнизонный военный суд учёл раскаяние офицера