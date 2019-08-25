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В Чите у посетительницы ТЦ украли телефон

В Чите у посетительницы ТЦ украли телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний парень

В полицию в Чите обратилась девушка и сообщила о краже смартфона стоимостью около 30 тысяч рублей.

Находясь в одном из торговых центров Читы, потерпевшая обнаружила пропажу телефона, который находился в кармане рюкзака. Были установлены приметы подозреваемого, которые были переданы наружным нарядам полиции. В результате сотрудники батальона ППС в ходе патрулирования улиц заметили молодого человека, похожего на подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции. Причастность ранее судимого 23-летнего читинца к краже установлена.

Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению места сбыта украденного смартфона и его изъятию, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.  
кража
 
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