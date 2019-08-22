Забайкалец вырастил на огороде 248 кустов конопли

Ему грозит срок до двух лет лишения свободы



Сотрудники полиции обнаружили в огороде 58-летнего жителя Смоленки в Забайкальском ухоженную грядку с коноплей. Было изъято 248 кустов конопли.



В течение лета мужчина ухаживал за грядкой, пропалывал и поливал.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.



Всего за сутки в рамках проведения операции «Мак» полицейские в Чите и разных районах края выявили 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

