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Забайкалец вырастил на огороде 248 кустов конопли

Забайкалец вырастил на огороде 248 кустов конопли
Происшествия, 
Ему грозит срок до двух лет лишения свободы

Сотрудники полиции обнаружили в огороде 58-летнего жителя Смоленки в Забайкальском ухоженную грядку с коноплей. Было изъято 248 кустов конопли.

В течение лета мужчина ухаживал за грядкой, пропалывал и поливал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Всего за сутки в рамках проведения операции «Мак» полицейские в Чите и разных районах края выявили 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
конопля
 
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