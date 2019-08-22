Тело утонувшей в Улан-Удэ женщины ещё не нашли

Поиски продолжаются четвёртый день
Как сообщал «Байкал-Daily», днём в понедельник на реке Уда утонула женщина
. Инцидент произошёл на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Тогда же начались поиски тела.
Поиски до сих пор не дали результатов. По информации из оперативной сводки по городу, работы продолжатся сегодня.
Поиски продолжаются четвёртый день
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