Забайкалец не смог обжаловать приговор за наркотики

Мужчина получил три года за хранение наркотиков



Забайкальский краевой суд оставил в силе приговор Могочинского районного суда по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. Он признан виновным в незаконном изготовлении хранении без цели сбыта масла каннабиса в крупном и значительном размерах.



Суд приговорил мужчину к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Ранее назначенное условное осуждение по приговору Ромненского районного суда Амурской области отменено.



К наказанию частично присоединена не отбытая часть наказания. Всего осуждённому предстоит провести в колонии общего режима 3 года 6 месяцев.



Не согласившись с назначенным наказанием, осуждённый обжаловал приговор.



Однако Забайкальский краевой суд приговор Могочинского районного суда о признании мужчины виновным оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

