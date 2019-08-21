Мужчина получил три года за хранение наркотиков
Забайкальский краевой суд оставил в силе приговор Могочинского районного суда по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. Он признан виновным в незаконном изготовлении хранении без цели сбыта масла каннабиса в крупном и значительном размерах.
Суд приговорил мужчину к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Ранее назначенное условное осуждение по приговору Ромненского районного суда Амурской области отменено.
К наказанию частично присоединена не отбытая часть наказания. Всего осуждённому предстоит провести в колонии общего режима 3 года 6 месяцев.
Не согласившись с назначенным наказанием, осуждённый обжаловал приговор.
Однако Забайкальский краевой суд приговор Могочинского районного суда о признании мужчины виновным оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкалец не смог обжаловать приговор за наркотики
Происшествия, Фото:
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