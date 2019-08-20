Жительнице Бурятии условное наказание заменили реальным

Женщина неоднократно нарушала возложенные на неё обязанности



31 июля 2019 года суд отменил жительнице Бурятии условное осуждение. Её приговорили к реальному отбыванию наказания – к 6 месяцам колонии общего режима.



- Ранее уголовно-исполнительная инспекция обращалась в суд с аналогичным представлением, суд дал шанс на исправление гражданке, однако она не оправдала оказанного ей доверия и продолжила нарушать порядок отбывания условного осуждения, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



В период испытательного срока женщина несколько раз не явилась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и неоднократно была привлечена к административной ответственности.



В судебном заседании женщина с нарушениями согласилась.



Постановление вступило в законную силу.

