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Жительнице Бурятии условное наказание заменили реальным

Жительнице Бурятии условное наказание заменили реальным
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина неоднократно нарушала возложенные на неё обязанности

31 июля 2019 года суд отменил жительнице Бурятии условное осуждение. Её приговорили к реальному отбыванию наказания – к 6 месяцам колонии общего режима.

- Ранее уголовно-исполнительная инспекция обращалась в суд с аналогичным представлением, суд дал шанс на исправление гражданке, однако она не оправдала оказанного ей доверия и продолжила нарушать порядок отбывания условного осуждения, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

В период испытательного срока женщина несколько раз не явилась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и неоднократно была привлечена к административной ответственности.

В судебном заседании женщина с нарушениями согласилась.

Постановление вступило в законную силу.
суд колония
 
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