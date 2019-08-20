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На севере Бурятии горит более 30 тысяч гектаров леса

На севере Бурятии горит более 30 тысяч гектаров леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике тушат шесть лесных пожаров

На севере Бурятии горят более 30 тысяч гектаров леса. 4 термоточки в Северо-Байкальском, Баунтовском и Курумканском районах на общей площади около 28 850 га находятся в зоне контроля под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», по ним прекращены работы по тушению. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2338 га. На пожарах были задействованы 266 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, использовалось 16 единиц лесопожарной техники.

- По состоянию на утро 20 августа проводятся работы по тушению лесного пожара в Северо-Байкальском районе и дотушиванию пяти локализованных очагов в Северо-Байкальском и Баргузинском районах, - сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщить в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары
 
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