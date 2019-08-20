Улан-удэнец едва не убил дядю за претензии по готовке еды

Слова мужчины, что ему надоело готовить на всю семью, едва не стоили ему жизни



36-летний улан-удэнец, работающий сварщиком, едва не убил родного дядю.



Всё произошло в конце февраля. Улан-удэнец жил со своим дядей и дедушкой. В один из вечеров, когда родственники распивали спиртное, дядя высказал претензии племяннику. Мужчина упрекнул его, что он живёт с ними, а еду не готовит и по дому ничего не делает.



Племянник сильно обиделся. Разозлившись, он схватился за нож и ударил дядю в брюшную полость. В результате была повреждена диафрагма и нанесён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Только своевременная помощь медиков спасла раненому жизнь.



Однако потерпевший пожалел племянника. Врачам он сказал, что на него якобы напали и порезали возле дома неизвестные. Вскоре правда вскрылась. Мужчина поделился, что свои претензии высказал в сердцах, так как ему надоело одному готовить на всю семью.



На суде дядя также просил не племянника свободы.



- Советским районным судом мужчине назначено 3 года в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу, так как обжалован осуждённым, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Нина Березовская.

