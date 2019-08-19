В Иркутске мужчину осудили за покушение на убийство
Преступление было совершено в конце января 2018 года недалеко от одного из торговых центров Иркутска. Мужчина в результате конфликта несколько раз выстрелил в салон автомобиля, в котором находился его оппонент.
Водитель получил ранения, но смог покинуть место инцидента и своевременно получил медицинскую помощь.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное причинение смерти.
Оперативникам и бойцам СОБРа Росгвардии удалось задержать преступника на одной из съёмных квартир, в которой он скрывался от правоохранительных органов.
Свердловский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде 6 лети лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Иркутянин стрелял по водителю автомобиля
Происшествия, Фото:
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