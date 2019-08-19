Иркутянин стрелял по водителю автомобиля

В Иркутске мужчину осудили за покушение на убийство



Преступление было совершено в конце января 2018 года недалеко от одного из торговых центров Иркутска. Мужчина в результате конфликта несколько раз выстрелил в салон автомобиля, в котором находился его оппонент.



Водитель получил ранения, но смог покинуть место инцидента и своевременно получил медицинскую помощь.



Было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное причинение смерти.



Оперативникам и бойцам СОБРа Росгвардии удалось задержать преступника на одной из съёмных квартир, в которой он скрывался от правоохранительных органов.



Свердловский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде 6 лети лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.







По информации ГУ МВД по Иркутской области

