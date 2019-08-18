Их задержали в Тарбагатайском районе
24-летний молодой человек и 42-летняя женщина, оба жители Улан-Удэ, задержаны на станции Саянтуй в Тарбагатайском районе.
- Граждане были задержаны полицейскими поздним вечером 14 августа на улице Луговой ст. Саянтуй. При них находилось около четырёх килограммов марихуаны, что подтверждено результатами экспертизы, - сообщили в МВД по Бурятии.
Задержанные уже привлекались к уголовной ответственности. От освидетельствования на предмет потребления запрещенных веществ оба отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.
О лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Бурятии женщина и парень шли по улице с марихуаной
Происшествия, Фото:
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