Сыгравший в бурятском «Головаре» музыкант разбился на мотоцикле

















Владимир Срабионов и группа «Эстрада» на концерте на день города в Ангарске. Май 2019 года.





Криминальная драма «Головар» вышла в прокат в апреле 2018 года. В центре сюжета – предприниматель Роман Головачёв по прозвищу «Головар», которого играет журналист Владимир Банчиков. У него есть практически всё – налаженная жизнь, успешный нефритовый бизнес. Однако в какой-то момент он попадает в ситуацию, которая в итоге поглотила его и всю его семью в трагические обстоятельства. Человек, который, казалось бы, может купить всё, что угодно, в том, числе власть, оказывается бессилен перед чередой случайных событий и решается на отчаянный шаг...



В кинотеатрах Улан-Удэ «Головар»



В сентябре 2018-го фильм был выложен на YouTube и всего за неделю









Криминальная драма «Головар» вышла в прокат в апреле 2018 года. В центре сюжета – предприниматель Роман Головачёв по прозвищу «Головар», которого играет журналист Владимир Банчиков. У него есть практически всё – налаженная жизнь, успешный нефритовый бизнес. Однако в какой-то момент он попадает в ситуацию, которая в итоге поглотила его и всю его семью в трагические обстоятельства. Человек, который, казалось бы, может купить всё, что угодно, в том, числе власть, оказывается бессилен перед чередой случайных событий и решается на отчаянный шаг...В кинотеатрах Улан-Удэ «Головар» был лидером кинопроката В сентябре 2018-го фильм был выложен на YouTube и всего за неделю набрал миллион просмотров . На данный момент «Головара» посмотрели уже больше 9 миллионов раз.

16 августа в 40 километрах от Шелехова погиб известный в Иркутске музыкант, лидер группы «Эстрада» Владимир Срабионов. Он разбился на мотоцикле «Ямаха», врезавшись в дорожное ограждение. Мотоциклист скончался до приезда медиков.Владимир был одним из актёров бурятской драмы «Головар». Режиссёр Юрий Ботоев выразил соболезнования семье Срабионова.«Ужасная новость пришла из Иркутска. В ДТП погиб музыкант Владимир Срабионов, лидер группы «Эстрада». В «Головаре» он великолепно сыграл Мамая и «погиб» на экране ровно 2 года назад. Соболезнование родным и близким!» - написал Юрий Ботоев в Facebook.Друзья Владимира и простые иркутяне оставляют комментарии со словами соболезнований в соцсетях. «Как же грустно. Человек, с которым так много лет отработали вместе! Талантливый, харизматичный», «Год потерь. Уходят близкие люди, уходят талантливые люди. Столько было планов, столько проектов. Сегодня Иркутск потерял ещё одного талантливого человека. Светлая память тебе, Вова», - пишут пользователи.