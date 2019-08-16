В Забайкалье мужчина угнал машину, чтобы уехать домой

На ней он отправился в родной город
В полицию по Краснокаменску и Краснокаменскому району Забайкальского края поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля «Тойота Марк 2». Иномарка потерпевшего была припаркована возле дома. В ходе поиска машины сотрудники уголовного розыска установили, что неизвестные заправляли угнанный автомобиль на АЗС в Борзинском районе.
В результате работы сотрудников двух районных отделов полиции подозреваемый в угоне был задержан в городе Борзя. Выяснилось, что временно находясь в городе Краснокаменск, злоумышленник заметил иномарку, которую затем угнал, чтобы уехать домой в свой город.
- Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка изъяли автомобиль и вернули владельцу. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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