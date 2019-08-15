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В Улан-Удэ в домашнюю собаку выстрелили из арбалета

В Улан-Удэ в домашнюю собаку выстрелили из арбалета
Происшествия,  Фото:соцсети
Собака скончалась на операционном столе в ветклинике

Накануне в Улан-Удэ в соцсетях распространилась история - неизвестные жестоко расправились с домашней собакой породы хотошо. По словам хозяев, собаку по кличке Бэха подстрелили из арбалета во дворе частного дома. Домашний питомец был привит, имел родословную и обладал клеймом.

- Проснулись в шесть утра, вышли на улицу, увидели стрелу в теле собаки. Сразу повезли в ветеринарную клинику, операция длилась 4 часа. Стрелок попал прямо в лёгкое, не достав до сердца 2 миллиметра, - рассказал хозяин питомца в паблике «Злой Улан-Удэ 03».

Собака не выжила, скончалась на операционном столе.

- Вся семья в трауре, дети плачут, младший сын ещё не осознал, что любимой собаки больше нет..., - поделился автор поста.



Пользователи Сети активно комментируют запись, горожане не могут представить, по какой причине понадобилось убивать животное во дворе частного дома.

«Это дом, а не квартира, следовательно, есть ограда. У меня собаки в ограде бегают не на привязи, таких за ограду не выпускают. У нас некоторых собак вовсе отравили, кого-то также убили и причём делается это специально»
«Слов просто нет»
«Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...»

Некоторые комментаторы усомнились в правдивости слов хозяев.

«А почему она у вас на улицу бегает в 6:00 утра? Если такую увидишь на улице без намордника, без хозяина, страшно будет тоже, надо было следить за собака, а не спать», «Некоторые хозяева отпускают на самовыгул таких вот «милых» собачек. Зачастую, у таких хозяев есть подкоп под воротами - чтобы собачка прогулялась. Не верю, чтобы могли прийти и застрелить у вас во дворе. Явно за пределами бегала. Если это не так, прошу прощения. Но все указывает на это», рассуждают подписчики паблика.

Случаи жестокого обращения с собаками в Бурятии уже бывали. В прошлом году неизвестный застрелил домашнюю собаку на привязи, которая сидела возле будки в доме по улице Ключевская. По траектории выстрел производился с соседней 9-этажки. 

В 2017 году на территории производственной базы в посёлке Матросова убили двух собак с помощью дротиков. Также в прошлом году в улан-удэнском посёлке Энергетик уличили живодёра. По словам очевидцев, мужчина убил нескольких собак и пытался скрыться. 
жестокое обращение с животными
 
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