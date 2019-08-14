 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

Убийцу 9-летней братчанки приговорили к 20 годам колонии строгого режима

Убийцу 9-летней братчанки приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
44-летний братчанин надругался над девочкой и затем убил её

В Иркутской области вынесен приговор мужчине, признанному виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребёнка. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 44-летнему жителю Братска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2018 года мужчина обманом заманил 9-летнюю девочку в свой гараж, где надругался над ней. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил её. 

Было произведено более тысячи поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователи допросили более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки, а также более 40 лиц, ранее судимых за подобные преступления и имеющие психические заболевания.

Осмотрено более 50 видеорегистраторов и жёстких дисков, проведено большое количество судебных экспертиз. В результате было установлено место, где в последний раз была девочка. Удалось выйти на след братчанина, который мог иметь отношение к исчезновению ребёнка. На допросе мужчина признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. Следователи осмотрели место преступления, изъяли дополнительные доказательства, назначили и провели ряд судебных экспертиз.

В ходе следствия установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершённые в отношении своей матери и супруги.

Он признан виновным в совершении преступлений, по статье «Убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление» (пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ).

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
приговор Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Убийцу 9-летней братчанки приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Убийцу 9-летней братчанки приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Происшествия, 14.08.2019
44-летний братчанин надругался над девочкой и затем убил её
Читинец выхватил телефон у мужчины
Читинец выхватил телефон у мужчины
Происшествия, 14.08.2019
Преступление произошло возле круглосуточного супермаркета  
В Бурятии тульские спасатели оказали первую помощь пожилому туристу. Видео
В Бурятии тульские спасатели оказали первую помощь пожилому туристу. Видео
Происшествия, 14.08.2019
Сотрудников МЧС из Тульской области направили в республику из Тулуна, где они помогали в ликвидации последствий ЧС
В Бурятии мотоциклист после ДТП впал в кому
В Бурятии мотоциклист после ДТП впал в кому
Происшествия, 14.08.2019
Всего за сутки в республике случились 3 аварии с пострадавшими 
В Иркутской области произошло 2 ДТП смертельных ДТП
В Иркутской области произошло 2 ДТП смертельных ДТП
Происшествия, 14.08.2019
Обе аварии произошли из-за превышения скорости
Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Гость снял со спящей улан-удэнки золото
Происшествия, 13.08.2019
Женщина прилегла отдохнуть и не заперла дверь
В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
В Иркутске пытались угнать такси с автостоянки
Происшествия, 13.08.2019
Злоумышленники безуспешно пытались завести машину, толкая её
В районе Бурятии горел нежилой дом
В районе Бурятии горел нежилой дом
Происшествия, 13.08.2019
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах  

Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Читинка украла сумку из ячейки супермаркета
Происшествия, 13.08.2019
Она открыла чужую ячейку случайно
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
В Бурятии виновник аварии выплатил ущерб в 314 тысяч
Происшествия, 13.08.2019
Он выехал на перекрёстке на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной  
Житель Бурятии обворовал конкурента
Житель Бурятии обворовал конкурента
Происшествия, 12.08.2019
Они заготавливали древесину на соседних участках

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^