44-летний братчанин надругался над девочкой и затем убил её
В Иркутской области вынесен приговор мужчине, признанному виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребёнка. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 44-летнему жителю Братска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2018 года мужчина обманом заманил 9-летнюю девочку в свой гараж, где надругался над ней. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил её.
Было произведено более тысячи поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователи допросили более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки, а также более 40 лиц, ранее судимых за подобные преступления и имеющие психические заболевания.
Осмотрено более 50 видеорегистраторов и жёстких дисков, проведено большое количество судебных экспертиз. В результате было установлено место, где в последний раз была девочка. Удалось выйти на след братчанина, который мог иметь отношение к исчезновению ребёнка. На допросе мужчина признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. Следователи осмотрели место преступления, изъяли дополнительные доказательства, назначили и провели ряд судебных экспертиз.
В ходе следствия установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершённые в отношении своей матери и супруги.
Он признан виновным в совершении преступлений, по статье «Убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление» (пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ).
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Убийцу 9-летней братчанки приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Происшествия, Фото:
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