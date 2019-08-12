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В Улан-Удэ разыскивают девушку, укравшую в кафе сумку (видео)

В Улан-Удэ разыскивают девушку, укравшую в кафе сумку (видео)
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД
Кража произошла в уборной

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в краже в кафе Октябрьского района Улан-Удэ. Инцидент произошёл ночью 10 августа.

Девушка украла сумку, оставленную посетительницей заведения в уборной. В сумке находились телефон, косметичка, банковская карта, ключи от дома и три тысячи рублей. Общий ущерб составил около 36 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Разыскивается подозреваемая - девушка азиатской внешности, на вид 30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения.
Была одета: кофта чёрная, блузка и брюки белого цвета.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой либо её местонахождении сообщать в полицию по телефонам: 8(924)651-07-33, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).




кража розыск
 
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