В Улан-Удэ разыскивают девушку, укравшую в кафе сумку (видео)

Кража произошла в уборной
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в краже в кафе Октябрьского района Улан-Удэ. Инцидент произошёл ночью 10 августа.
Девушка украла сумку, оставленную посетительницей заведения в уборной. В сумке находились телефон, косметичка, банковская карта, ключи от дома и три тысячи рублей. Общий ущерб составил около 36 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Разыскивается подозреваемая
- девушка азиатской внешности, на вид 30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения.
Была одета:
кофта чёрная, блузка и брюки белого цвета.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой либо её местонахождении сообщать в полицию по телефонам: 8(924)651-07-33, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
Кража произошла в уборной
Он стащил пакет, когда покупательница грузила купленное в машину
За выходные зарегистрировано 5 дорожных аварий с пострадавшими
Трагедия произошла сегодня утром
Он украл вещи и деньги 5 человек
Ущерб составил 8 тысяч рублей
Пострадавших в результате пожара нет
Животное забрело на частное подворье
Он угнал автомобиль, пока его владелица купалась
Он застрелил ревнивого мужа своей знакомой
Злоумышленники украли 35 метров оптико-волоконного кабеля, который принадлежал интернет-провайдеру
Он украл деньги, часы и цепочку стоимостью 50 тысяч рублей
Он «одолжил» машину у своего спящего приятеля
Продавцу злоумышленники угрожали пистолетом
Пострадавшие отделались ушибами