В Улан-Удэ разыскивают девушку, укравшую в кафе сумку (видео)













Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в краже в кафе Октябрьского района Улан-Удэ. Инцидент произошёл ночью 10 августа.Девушка украла сумку, оставленную посетительницей заведения в уборной. В сумке находились телефон, косметичка, банковская карта, ключи от дома и три тысячи рублей. Общий ущерб составил около 36 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- девушка азиатской внешности, на вид 30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения.кофта чёрная, блузка и брюки белого цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой либо её местонахождении сообщать в полицию по телефонам: