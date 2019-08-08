В Забайкалье мужчина украл книги из отделения почты



Позже был установлен подозреваемый. Злоумышленником оказался житель села Таптанай, который сознался в содеянном.



Выяснилось, ночью злоумышленник выставил оконное стекло, проник в неохраняемое отделение почты и, не найдя ничего ценного, украл различную печатную продукцию. Несколько печатных изданий он успел сжечь дома в печке, оставшаяся часть изъята.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В отдел полиции по Дульдургинскому району Забайкальского края поступило сообщение из местного отделения почтовой связи о хищении 239 книг. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.