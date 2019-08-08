В Бурятии поймали «чёрных лесорубов», застрявших на дороге

У правонарушителей изъяли древесину, «КАМАЗ» и автомобиль
Во время рейдового патрулирования лесов в Прибайкальском районе лесничие увидели гружённый древесиной автомобиль «КАМАЗ», который не мог выехать из леса.
В ходе осмотра выяснилось, что правонарушители заготовили около 55 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 960 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «КАМАЗ» и автомобиль «АЗЛК» были изъяты.
- Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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