В Иркутской области затонул катер



Катер «Вигор», получивший повреждения в результате возгорания, затонул в десяти метрах от лодочной станции «Альбатрос» на Богучанском водохранилище в городе Усть-Илимске Иркутской области. Сообщение об этом поступило в 10.30 от оперативного дежурного городской Единой дежурно-диспетчерской службы.



По предварительной информации, происшествие было вызвано неисправным оборудованием, которое находилось на борту маломерного судна. Двое человек успели покинуть катер и успешно добрались до причала. К месту была вызвана бригада скорой помощи - мужчин доставили в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



