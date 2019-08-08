В Иркутской области затонул катер

Находившиеся на борту мужчины были доставлены в больницу
Катер «Вигор», получивший повреждения в результате возгорания, затонул в десяти метрах от лодочной станции «Альбатрос» на Богучанском водохранилище в городе Усть-Илимске Иркутской области. Сообщение об этом поступило в 10.30 от оперативного дежурного городской Единой дежурно-диспетчерской службы.
По предварительной информации, происшествие было вызвано неисправным оборудованием, которое находилось на борту маломерного судна. Двое человек успели покинуть катер и успешно добрались до причала. К месту была вызвана бригада скорой помощи - мужчин доставили в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Находившиеся на борту мужчины были доставлены в больницу
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