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В Иркутской области затонул катер

В Иркутской области затонул катер
Происшествия, 
Находившиеся на борту мужчины были доставлены в больницу 

Катер «Вигор», получивший повреждения в результате возгорания, затонул в десяти метрах от лодочной станции «Альбатрос» на Богучанском водохранилище в городе Усть-Илимске Иркутской области. Сообщение об этом поступило в 10.30 от оперативного дежурного городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

По предварительной информации, происшествие было вызвано неисправным оборудованием, которое находилось на борту маломерного судна. Двое человек успели покинуть катер и успешно добрались до причала. К месту была вызвана бригада скорой помощи - мужчин доставили в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 

происшествия
 
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