В Улан-Удэ тело утонувшего мужчины нашли через три дня

Тело передали полицейским



2 августа в 20:30 между СНТ «Родник» Иволгинского района Бурятии и СОНТ «Судостроитель» в Улан-Удэ утонул 60-летний мужчина.



Его тело подняла днём 5 августа водная группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.



Тело погибшего передали сотрудникам МВД, сообщается в оперативной сводке по городу.



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