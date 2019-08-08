Тело передали полицейским
2 августа в 20:30 между СНТ «Родник» Иволгинского района Бурятии и СОНТ «Судостроитель» в Улан-Удэ утонул 60-летний мужчина.
Его тело подняла днём 5 августа водная группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.
Тело погибшего передали сотрудникам МВД, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ тело утонувшего мужчины нашли через три дня
Происшествия, Фото:
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