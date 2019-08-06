В Бурятии сгорел дом, гараж с двумя грузовиками

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Причиной могло стать нарушения правил монтажа электрооборудования



За сутки в Бурятии огнеборцами потушено 9 пожаров, 2 из них по предварительным данным произошли из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.



Накануне около 11 часов дня огнеборцам сообщили о пожаре в здании цеха по переработке молока в селе Курумкан Курумканского района. На момент прибытия первого подразделения из здания шёл небольшой дым. Пожаром повреждена деревянная перегородка в здании.



Вечером того же дня загорелся жилой дом и гараж, в котором находились два автомобиля. Пожар произошёл в селе Нижняя Иволга Иволгинского района. На момент прибытия первого подразделения строения были охвачены огнём.



Жильцы эвакуировались самостоятельно. Около часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Пожар уничтожил жом, гараж и 2 грузовика. В тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники и 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



В ведомстве отмечают, что соблюдение простых правил пожарной безопасности может сохранить жизнь, имущество и здоровье.



При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) незамедлительно сообщите об этом на телефон спасения «01», с мобильного «101».



При этом необходимо назвать адрес объекта место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию; принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.