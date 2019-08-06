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В Забайкалье пара убила пожилую женщину

В Забайкалье пара убила пожилую женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дочь напала на свою мать с ножом, к ней присоединился её сожитель

Установлено, что 10 мая прошлого года - в первой половине дня- в городе Петровск-Забайкальский произошла ссора между находившейся в состоянии опьянения парой с одной стороны и матерью женщины с другой. В ходе конфликта дочь пожилой женщины ножом нанесла удар своей матери в область шеи. Сожитель женщины взял другой нож и также нанёс им удар в область шеи потерпевшей, которая умерла на месте от кровопотери. 
 
В суде обвиняемая признала вину частично, она заявила, что нанесла удар ножом с целью защитить себя. Её сожитель причастность к убийству отрицал.
Суду предоставили убедительные доказательства виновности пары в убийстве пожилой женщины. Тогда суд назначил женщине 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а мужчине - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Верховный суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 
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