В Забайкалье пара убила пожилую женщину



Установлено, что 10 мая прошлого года - в первой половине дня- в городе Петровск-Забайкальский произошла ссора между находившейся в состоянии опьянения парой с одной стороны и матерью женщины с другой. В ходе конфликта дочь пожилой женщины ножом нанесла удар своей матери в область шеи. Сожитель женщины взял другой нож и также нанёс им удар в область шеи потерпевшей, которая умерла на месте от кровопотери.



В суде обвиняемая признала вину частично, она заявила, что нанесла удар ножом с целью защитить себя. Её сожитель причастность к убийству отрицал.

Суду предоставили убедительные доказательства виновности пары в убийстве пожилой женщины. Тогда суд назначил женщине 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а мужчине - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Верховный суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

