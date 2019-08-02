В Бурятии пойман хулиган, проникший в дом культуры

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения
Незаконное проникновение на объект культуры в Кяхте пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.
Накануне утром сработала охранно-пожарная сигнализация в городском доме культуры в Кяхте. Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны приступила к осмотру периметра охраняемого объекта и обнаружила разбитое окно с тыльной стороны здания. Внутри был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
- Задержанный 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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