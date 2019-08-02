В Забайкалье пьяному водителю заменили условный срок на реальный





В Забайкалье суд осудил жителя посёлка городского типа Кокуй за управление в состоянии опьянения автомобилем марки «Toyota Hilux Surf». Водителю было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев 9 дней условно с испытательным сроком 2 года. Также его лишили права водить машину на срок 3 года и назначили штраф в размере 189 770 рублей.Прокурор не согласился с приговором. По его мнению, наказание в виде условного осуждения не соответствовало характеру и степени общественной опасности преступления, восстановлению социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений.Суд удовлетворил апелляционное представление. Он назначил наказание по совокупности преступлений в виде реального лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев 9 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, и назначили штраф в размере 189 770 рублей, подлежащим самостоятельному исполнению. Об этом сообщает прокуратура Забайкальского края.