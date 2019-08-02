Пожар произошёл сегодня днём
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, возгорание ликвидировано. Всего к тушению пожара были привлечены 15 человек и 5 единиц спецтехники. Пострадавших нет.
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02 Августа
01 Августа
07:44
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22.07
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В Улан-Удэ горела квартира в двухэтажном доме
Пожар произошёл сегодня днём
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, возгорание ликвидировано. Всего к тушению пожара были привлечены 15 человек и 5 единиц спецтехники. Пострадавших нет.
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