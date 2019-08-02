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В Улан-Удэ горела квартира в двухэтажном доме

В Улан-Удэ горела квартира в двухэтажном доме
Происшествия, 
Пожар произошёл сегодня днём 

2 августа днём в Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном жилом доме по улице Жуковского, 12. По предварительным данным, горела квартира на первом этаже. По словам очевидцев, на место приехали пожарные машины, полицейские.

Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, возгорание ликвидировано. Всего к тушению пожара были привлечены 15 человек и 5 единиц спецтехники. Пострадавших нет.


пожар
 
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