Жителей Иркутской области осудят за кражу во время наводнения



Прокуратура Чунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».



Двое жителей посёлка Приудинск Чунского района во время подтопления, зная, что все жители эвакуированы, незаконно проникли в магазин и украли спиртное, сигареты и деньги. Позже их задержали правоохранительные органы. Собственнику магазина причинён ущерб в размере более 18 тысяч рублей.



Прокуратурой района ход расследования был поставлен на контроль, по требованию прокурора выполнены необходимые следственные действия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





