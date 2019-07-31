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В Иркутской области погиб мотоциклист

В Иркутской области погиб мотоциклист
Происшествия, 
Мужчина ехал с двумя детьми и врезался в мальчика на велосипеде

Дорожный инцидент произошёл вчера вечером в селе Урик Иркутской области. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как установили полицейские, 33-летний мотоциклист с двумя детьми ехал по дороге, но не справился с управлением и наехал на 10-летнего мальчика, который двигался на велосипеде по обочине. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте, а велосипедисту и пассажирам мотоцикла, девочке и мальчику в возрасте 5 и 7 лет, понадобилась помощь медиков.

Известно, что во время ДТП водитель мотоцикла и пассажиры были без мотошлемов и защитной экипировки. Кроме того, как установили сотрудники Госавтоинспекции, погибший мужчина шесть раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и был лишён водительских прав, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 



С 1 апреля в городе Иркутске и Иркутском районе зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых 5 человек погибли, более 40, в том числе двое детей, получили различные травмы.
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