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Иркутянин украл у знакомого 650 тысяч

Иркутянин украл у знакомого 650 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги, по словам задержанного, он успел потратить

Накануне в полицию в Иркутске с заявлением о краже обратился 29-летний иркутянин и сообщил, что неизвестный стащил у него рюкзак, в котором находились сотовый телефон, документы и крупная сумма денег.

Выяснилось, что недавно потерпевший на даче у друга рассказывал своим знакомым о деньгах, которые он получил от продажи земельного участка. На следующий день он обнаружил пропажу рюкзака, в котором находились наличные.

Позже был задержан злоумышленник - 25-летний иркутянин, знакомый потерпевшего, ранее судимый за грабёж. Часть похищенного имущества, а именно телефон и документы, изъяты и возвращены владельцу. А деньги, по словам задержанного, он успел потратить, проводя время в различных заведениях Иркутска.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


кража
 
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