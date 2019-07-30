Деньги, по словам задержанного, он успел потратить
Накануне в полицию в Иркутске с заявлением о краже обратился 29-летний иркутянин и сообщил, что неизвестный стащил у него рюкзак, в котором находились сотовый телефон, документы и крупная сумма денег.
Выяснилось, что недавно потерпевший на даче у друга рассказывал своим знакомым о деньгах, которые он получил от продажи земельного участка. На следующий день он обнаружил пропажу рюкзака, в котором находились наличные.
Позже был задержан злоумышленник - 25-летний иркутянин, знакомый потерпевшего, ранее судимый за грабёж. Часть похищенного имущества, а именно телефон и документы, изъяты и возвращены владельцу. А деньги, по словам задержанного, он успел потратить, проводя время в различных заведениях Иркутска.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин украл у знакомого 650 тысяч
Происшествия, Фото:
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