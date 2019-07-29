Произошло это из-за разлива реки и обрушения переправы
28 июля Бурятской поисково-спасательной службой организована эвакуация туристов в ущелье реки Кынгырга в посёлке Аршан Тункинского района. Из-за разлива реки и обрушения переправы 18 туристов оказались отрезанными от туристической тропы и не смогли выйти к населённому пункту.
На данный момент спасатели проводят работы по сооружению переправы через реку и эвакуации туристов, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В посёлке Аршан в Бурятии туристы оказались отрезаны от тропы
Происшествия, Фото:
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