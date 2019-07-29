В посёлке Аршан в Бурятии туристы оказались отрезаны от тропы

Произошло это из-за разлива реки и обрушения переправы



28 июля Бурятской поисково-спасательной службой организована эвакуация туристов в ущелье реки Кынгырга в посёлке Аршан Тункинского района. Из-за разлива реки и обрушения переправы 18 туристов оказались отрезанными от туристической тропы и не смогли выйти к населённому пункту.



На данный момент спасатели проводят работы по сооружению переправы через реку и эвакуации туристов, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.





Читают сейчас