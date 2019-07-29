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В пользу жителя Томска, попавшего в крупное ДТП в Бурятии, взыскали 262 тысячи

В пользу жителя Томска, попавшего в крупное ДТП в Бурятии, взыскали 262 тысячи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
От его машины осталась только груда металлолома

Судебные приставы Бурятии взыскали в пользу жителя Томска сумму материального и морального ущерба, причинённого в результате ДТП.

Как стало известно, в результате аварии мужчина получил множественные телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правового коленного сустава и правого бедра.

Помимо получения вреда здоровью, пострадавший остался и без машины. После аварии от его автомобиля осталась только груда металлолома. По заключению экспертов, затраты на его восстановление оказались сопоставимы со стоимостью в доаварийном состоянии. Поэтому восстановление автомобиля признано физически невозможным и экономически нецелесообразным.

- Чтобы взыскать с виновника аварии, а также Российского Союза Автостраховщиков компенсацию, мужчине пришлось прибегнуть к услугам юриста. Страхования компания, в которой был застрахован автомобиль виновника аварии, на момент разбирательства была признана банкротом. Поэтому обязанность по осуществлению страховых выплат легла на общероссийское профессиональное объединение, - сообщают в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

В Заиграевском районном отделе судебных приставов в отношении виновника аварии было возбуждено исполнительное производство. После применения мер принудительного исполнения должник одноразово внёс 192 тысячи рублей в счёт погашения долга. Оставшуюся сумму выплатил из заработной платы.

- В настоящее время взысканные средства в размере 262 тысяч рублей перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Туяна Будаева, начальник Заигравеского районного отдела Управления ФССП России по Бурятии.

Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 18 148 рублей.

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