Из-за сухих гроз в семи районах Бурятии горели леса

На тушении пожаров работали 278 человек



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Кижингинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. На сегодня локализовано семь очагов, ликвидировано шесть очагов. Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.



- За сутки на тушении лесных пожаров работало 278 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 37 единиц лесопожарной и тяжёлой техники, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 8 термоточек в Северо-Байкальском районе, 5 термоточек в Баунтовском районе, 1 термоточка в Курумканском районе, 2 термоточки в Муйском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

