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Из-за сухих гроз в семи районах Бурятии горели леса

Из-за сухих гроз в семи районах Бурятии горели леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На тушении пожаров работали 278 человек

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Кижингинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. На сегодня локализовано семь очагов, ликвидировано шесть очагов. Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка и в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС.

- За сутки на тушении лесных пожаров работало 278 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 37 единиц лесопожарной и тяжёлой техники, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 8 термоточек в Северо-Байкальском районе, 5 термоточек в Баунтовском районе, 1 термоточка в Курумканском районе, 2 термоточки в Муйском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
лесные пожары
 
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