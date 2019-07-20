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В Бурятии потушили 11 лесных пожаров

В Бурятии потушили 11 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Локализовано пять очагов

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению двадцати лесных пожаров в Баргузинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах. В результате локализовано пять очагов, ликвидировано одиннадцать очагов. Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 2 га в Баргузинском районе, одного очага площадью 30 га в Кижингинском районе, двух очагов общей площадью 80,01 га в Курумканском районе, также ведутся работы по дотушиванию локализованных очагов в Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения лесных пожаров послужили сухие грозы.

Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

За сутки на тушении лесных пожаров работали 455 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 76 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.

Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 7 термоточек в Северобайкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 2 термоточки в Курумканском районе, 1 термоточка в Муйском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. И прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён.

Жителям региона напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары
 
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