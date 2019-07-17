Улан-удэнец продал мужчине поддельный мобильный

Он продал сотовый за 15 тысяч



13 июля в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило заявление от 44-летнего улан-удэнца о мошенничестве.



Мужчина рассказал, что незнакомец предложил приобрести у него за 15 тысяч рублей телефон. При этом он уверил, что мобильный сертифицирован, и показал документы, подтверждающие оригинальность изделия. Гражданин на предложение ответил согласием, но спустя пару дней обнаружил, что купленная вещь является подделкой.



Позже был задержан подозреваемый. 27-летний горожанин признался, что в Москве приобрёл четыре поддельных мобильных и планировал продать. Однако реализовать, по его словам, удалось лишь один.



Ранее молодой человек не судим.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



