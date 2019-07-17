В Иркутске мужчина катался на крыше автомобиля, упал и погиб

42-летний иркутянин катался на крыше автомобиля, упал и погиб. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.











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Дорожный инцидент произошёл ночью 4 июля. На улице Кожова пассажир «Тойоты Хайлюкс» забрался на крышу автомашины и катался на большой скорости. Во время манёвра мужчина, не удержавшись, упал на дорогу.Когда приехали медики, водитель иномарки, друг погибшего, не дождавшись экипажа ГИБДД, покинул место ДТП.Инспекторы ДПС изучили видеоматериалы с камер наружного наблюдения и задержали автомобилиста. Как выяснилось, до происшествия мужчины отмечали праздник.Проводится доследственная проверка.Граждан, которые могут оказать помощь по установлению причин аварии, в том числе пешеходов и водителей с видеорегистраторами, полиция просит обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области по телефону 21-25-77 либо по телефону доверия ГУ МВД 21-68-88.