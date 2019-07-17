В Иркутске мужчина катался на крыше автомобиля, упал и погиб

42-летний иркутянин катался на крыше автомобиля, упал и погиб. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошёл ночью 4 июля. На улице Кожова пассажир «Тойоты Хайлюкс» забрался на крышу автомашины и катался на большой скорости. Во время манёвра мужчина, не удержавшись, упал на дорогу.
Когда приехали медики, водитель иномарки, друг погибшего, не дождавшись экипажа ГИБДД, покинул место ДТП.
Инспекторы ДПС изучили видеоматериалы с камер наружного наблюдения и задержали автомобилиста. Как выяснилось, до происшествия мужчины отмечали праздник.
Проводится доследственная проверка.
Граждан, которые могут оказать помощь по установлению причин аварии, в том числе пешеходов и водителей с видеорегистраторами, полиция просит обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области по телефону 21-25-77 либо по телефону доверия ГУ МВД 21-68-88.