В комбинате по благоустройству города обещали разобраться в ситуации
Сегодня с утра в столице Бурятии на Мемориале Победы не горит Вечный огонь. Об этом «Байкал-Daily» сообщил очевидец.
В комбинате по благоустройству города пообещали разобраться в ситуации и предоставить информацию позже.
Не исключено, что пламя Вечного огня погасло из-за вчерашней непогоды.
Вечный огонь на Мемориале Победы горит постоянно с 2015 года. Это стало возможно после комплексной реконструкции памятника и изменения схемы подачи газа. В прежние годы он включался лишь по праздникам.
В Улан-Удэ погас Вечный огонь
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