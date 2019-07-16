Родные не могут связаться с ними с осени прошлого года
Полиция Бурятии разыскивает 38-летнюю улан-удэнку Татьяну Булгатову с 9-летним сыном Алексеем. Они с октября 2018 года не выходят на связь с родственниками. Ориентировку распространило МВД по Бурятии.
Приметы Татьяны Булгатовой: азиатской внешности, плотного телосложения, на вид около 35-40 лет, рост 160-165 см.
Приметы Алексея Булгатова: азиатской внешности, на вид около 10 лет, худощавого телосложения, рост 130 см, волосы чёрные, на переносице имеется небольшой шрам.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-56-72, 8-929-474-06-86, 8-924-011-13-11 или 102 (112).
В Бурятии разыскивают женщину с 9-летним сыном
Происшествия, Фото:
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