В Бурятии разыскивают женщину с 9-летним сыном

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Родные не могут связаться с ними с осени прошлого года



Полиция Бурятии разыскивает 38-летнюю улан-удэнку Татьяну Булгатову с 9-летним сыном Алексеем. Они с октября 2018 года не выходят на связь с родственниками. Ориентировку распространило МВД по Бурятии.



Приметы Татьяны Булгатовой: азиатской внешности, плотного телосложения, на вид около 35-40 лет, рост 160-165 см.



Приметы Алексея Булгатова: азиатской внешности, на вид около 10 лет, худощавого телосложения, рост 130 см, волосы чёрные, на переносице имеется небольшой шрам.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-56-72, 8-929-474-06-86, 8-924-011-13-11 или 102 (112).

