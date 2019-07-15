Ему вынесли постановление по делу об административном правонарушении
В начале июля госветнадзор по городу Улан-Удэ выявил административное правонарушение в области ветеринарии у жителя Кижингинского района. Он ввёз 180 кг мяса говядины без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Республики Бурятия.
В отношении нарушителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении в области ветеринарии по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно – санитарных правил». Теперь гражданин должен выплатить штраф.
Госветнадзор ополчился на кижингинца за говядину
Происшествия, Фото:
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