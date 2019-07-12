12 Июля

11 Июля

Популярное

Почти 1,5 тысячи домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Почти 1,5 тысячи домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Неудобства придётся терпеть сутки

В конце июля в Улан-Удэ на сутки отключат холодную воду на большей части Октябрьского района. Неудобства связаны с плановой заменой восьми задвижек на водопроводной сети диаметром 800 мм.

Водоснабжение отключат с 8 часов утра 27 июля до 8 утра 28 июля. Под ограничение попадут 1398 жилых домов, организаций и административных зданий.

Кроме того, сутки холодной воды не будет в больнице скорой медицинской помощи, городском перинатальном центре, детской республиканской клинической больнице, госпитале медико-санитарной части МВД России по Бурятии, Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере, медицинском нефрологическом центре «Нефро Диал», Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн по улице Столбовая, 64.

Также попадут под отключение 377 пожарных гидранта пожарной части 3. Места заправки воды для пожаротушения будут в микрорайоне имени Горького, Новая Комушка, улица Бабушкина (Экогород), улица Городская, микрорайон Мясокомбинат, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Улан-удэнца убили за синяк под глазом женщины
Происшествия, 12.07.2019
Житель Улан-Удэ напал на нынешнего кавалера своей бывшей жены
Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ
Вор украл барсетку в торговом центре Улан-Удэ
Происшествия, 12.07.2019
Барсетка была оставлена на прилавке  
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Происшествия, 12.07.2019
У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
В Иркутске трое полицейских избили свидетеля и угрожали изнасилованием
Происшествия, 12.07.2019
Сотрудники полиции использовали палки, кресла и наручники, чтобы добиться показаний
С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
С жителем Бурятии жестоко расправились за неуважение к старшим
Происшествия, 12.07.2019
В грудь работника фермы вонзили длинный гвоздь
На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга
На Байкале двое парней едва не утонули, спасая друга
Происшествия, 12.07.2019
Трёх человек на двух катамаранах унесло на Байкале
Из Бурятии выдворили двух иностранцев
Из Бурятии выдворили двух иностранцев
Происшествия, 12.07.2019
Они нарушили пограничный режим
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
За полгода в ДТП в Улан-Удэ пострадали 15 детей
Происшествия, 12.07.2019
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»
Забайкалец украл и убил корову односельчанина
Забайкалец украл и убил корову односельчанина
Происшествия, 12.07.2019
Внутренние органы он выбросил в лесу
Двое жителей Бурятии обокрали заброшенное предприятие
Двое жителей Бурятии обокрали заброшенное предприятие
Происшествия, 12.07.2019
Украденное они хотели частично оставить себе и сдать на металлолом

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^