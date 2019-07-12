Неудобства придётся терпеть сутки
В конце июля в Улан-Удэ на сутки отключат холодную воду на большей части Октябрьского района. Неудобства связаны с плановой заменой восьми задвижек на водопроводной сети диаметром 800 мм.
Водоснабжение отключат с 8 часов утра 27 июля до 8 утра 28 июля. Под ограничение попадут 1398 жилых домов, организаций и административных зданий.
Кроме того, сутки холодной воды не будет в больнице скорой медицинской помощи, городском перинатальном центре, детской республиканской клинической больнице, госпитале медико-санитарной части МВД России по Бурятии, Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере, медицинском нефрологическом центре «Нефро Диал», Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн по улице Столбовая, 64.
Также попадут под отключение 377 пожарных гидранта пожарной части 3. Места заправки воды для пожаротушения будут в микрорайоне имени Горького, Новая Комушка, улица Бабушкина (Экогород), улица Городская, микрорайон Мясокомбинат, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Почти 1,5 тысячи домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Житель Улан-Удэ напал на нынешнего кавалера своей бывшей жены
Неудобства придётся терпеть сутки
Ущерб составил 106 тысяч рублей
Барсетка была оставлена на прилавке
У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие
Сотрудники полиции использовали палки, кресла и наручники, чтобы добиться показаний
Медика сбил в клинике врач-ортопед
В грудь работника фермы вонзили длинный гвоздь
Он угрожал её убить
Трёх человек на двух катамаранах унесло на Байкале
Они нарушили пограничный режим
Мужчина вместе распивали спиртное
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»
Внутренние органы он выбросил в лесу
Украденное они хотели частично оставить себе и сдать на металлолом