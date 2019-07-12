Почти 1,5 тысячи домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Неудобства придётся терпеть сутки



В конце июля в Улан-Удэ на сутки отключат холодную воду на большей части Октябрьского района. Неудобства связаны с плановой заменой восьми задвижек на водопроводной сети диаметром 800 мм.



Водоснабжение отключат с 8 часов утра 27 июля до 8 утра 28 июля. Под ограничение попадут 1398 жилых домов, организаций и административных зданий.



Кроме того, сутки холодной воды не будет в больнице скорой медицинской помощи, городском перинатальном центре, детской республиканской клинической больнице, госпитале медико-санитарной части МВД России по Бурятии, Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере, медицинском нефрологическом центре «Нефро Диал», Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн по улице Столбовая, 64.



Также попадут под отключение 377 пожарных гидранта пожарной части 3. Места заправки воды для пожаротушения будут в микрорайоне имени Горького, Новая Комушка, улица Бабушкина (Экогород), улица Городская, микрорайон Мясокомбинат, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

