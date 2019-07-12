Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму

У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие



Сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области за публичный призыв к экстремизму. На своей странице в соцсетях 25-летний житель деревни Рудовка разместил материал экстремистского содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Аккаунт мужчины выявили сотрудники центра противодействия экстремизму МВД.



Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Бурятии, в ходе обыска у обвиняемого изъяли большое количество предметов с нацистской символикой, элементы для изготовления оружия, ножи и шашку кустарного производства.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.



