У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие
Сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области за публичный призыв к экстремизму. На своей странице в соцсетях 25-летний житель деревни Рудовка разместил материал экстремистского содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Аккаунт мужчины выявили сотрудники центра противодействия экстремизму МВД.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Бурятии, в ходе обыска у обвиняемого изъяли большое количество предметов с нацистской символикой, элементы для изготовления оружия, ножи и шашку кустарного производства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.
Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
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