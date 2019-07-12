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Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму

Жителя Иркутской области задержали за призывы к экстремизму
Происшествия, 
У него нашли нацистскую символику и самодельное оружие

Сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области за публичный призыв к экстремизму. На своей странице в соцсетях 25-летний житель деревни Рудовка разместил материал экстремистского содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Аккаунт мужчины выявили сотрудники центра противодействия экстремизму МВД.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Бурятии, в ходе обыска у обвиняемого изъяли большое количество предметов с нацистской символикой, элементы для изготовления оружия, ножи и шашку кустарного производства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

экстремизм
 
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