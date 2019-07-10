В Улан-Удэ пассажир такси обворовал пьяных женщин

Для кражи он прошёл за ними в ограду дома



У 27-летней жительницы посёлка имени Горького в Улан-Удэ 2 июля украли музыкальную колонку и телефоны. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний пассажир такси, на котором потерпевшая вместе с родственницей вернулась домой после застолья.



По словам мужчины, он прошёл за девушками в ограду, затем через незапертую дверь проник на веранду и украл музыкальную колонку, а также лежавшие рядом телефоны.



В 2017 году он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее причинение вреда здоровью человека, и был лишён права управления транспортным средством.



Кроме того, что один из украденных гаджетов третьи лица вернули за вознаграждение.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

