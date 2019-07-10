Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Сегодня ночью 10 июля в селе Хасурта Хоринского района Бурятии произошёл пожар в магазине одежды.
На момент прибытия пожарных горела крыша здания, товар владелец уже вынес.
Всего к ликвидации возгорания было привлечено трое пожарных, один доброволец села Хасурта и три единицы спецтехники.
В результате уничтожена крыша магазина и потолочное перекрытие на площади 63 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
Всего в Бурятии за сутки было зарегистрировано 14 пожаров, 11 из которых произошли в районах республики. Предположительно, все возгорания произошли по причине неосторожного обращения с огнём.
Так, в селе Балта Мухоршибирского района загорелся бесхозный дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел дом и строительный мусор. В результате пожара огнём уничтожен строительный мусор и повреждён бесхозный дом на общей площади 10 кв. м.
Зарегистрированы загорания мусора в Прибайкальском, Кяхтинском, Кабанском, Иволгинском, Муйском районах, травы – в Прибайкальском районе, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел магазин одежды
Происшествия, Фото:
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