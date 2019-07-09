Улан-удэнцы обокрали пожилую пассажирку маршрутки













В ходе расследования полицейские задержали мужчин. Сыщики изъяли телефон и банковскую карту, на которую были переведены украденные деньги.



- В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.



В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе в другом регионе.





27 июня на остановке «Виадук» в центре Улан-Удэ 31-летний мужчина украл сотовый телефон у 66-летней женщины, когда она садилась в автобус.После вор передал смартфон своему знакомому, чтобы он его продал. Друг, увидев подключенную услугу «Мобильный банк», перевёл с банковской карты около 3 тысяч рублей. Общий ущерб от действий воров составил более 8,5 тысяч рублей.