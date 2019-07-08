Улан-удэнец расплачивался фальшивками в магазинах

Мужчина приобрёл 30 поддельных пятитысячных купюр



Улан-удэнец предстанет перед судом за незаконное хранение и сбыт поддельных денежных купюр.



По версии следствия, мужчина в октябре 2018 года приобрёл у незнакомца более 30 поддельных денежных купюр достоинством 5 000 рублей. Фальшивками он расплачивался в магазина города.



Суд квалифицировал его действия по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

