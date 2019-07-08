Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного
Преступление было совершено в то время, когда мать ребёнка ушла из дома. Её сожитель, выпив бутылку водки, решил научить 5-летнего пасынка читать. Когда ребёнок отказался учиться, мужчина не менее четырёх раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого обвиняемый трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребёнок от полученных травм скончался.
Когда сожительница вернулась домой, мужчина не дал женщине вызвать медиков и полицию. Кроме того, мужчина в течение 2017—2018 годов истязал и её, систематически избивая.
Помимо этого, выяснилось, что обвиняемый совершил три кражи из квартир жителей города Балея. В сентябре 2017 года он похитил из квартиры знакомой телевизор и деньги. В феврале 2018 года из квартиры мужчины им был похищен перфоратор, а в августе этого же года – электроинструмент и другие вещи из квартиры женщины.
Ранее подсудимый уже пять раз привлекался к уголовной ответственности. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
В Забайкалье судят мужчину, убившего 5-летнего пасынка за отказ читать
Происшествия, Фото:
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