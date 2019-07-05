Житель Бурятии грабил цех по переработке молока

Мужчина дважды обворовывал неэксплуатируемый цех переработки молока



В Заиграевском районе Бурятии 31-летний мужчина подозревается в краже имущества из сельскохозяйственного кооператива в селе Ташелан.



Мужчина дважды проникал в неэксплуатируемый цех переработки молока - в мае и июне. При этом в первый раз его заметила заведующая, которая пришла проверить сохранность имущества. Тогда вор сбежал, но успел прихватить с собой пять алюминиевых фляг, две водонасосные станции, три насоса, электропроводку.



За грабёж было возбуждено уголовное дело. В июне он вновь пробрался в помещение и украл чайник, две пары сапог и поливочный шланг. Ущерб устанавливается.



Известно, что часть имущества подозреваемый сдал на металлолом, часть у него изъята.



Злоумышленник нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

