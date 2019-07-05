Всего в собственности людей находится более 150 тысяч единиц гражданского оружия
С начала года сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Иркутской области проверили условия хранения оружия у 40 тысяч владельцев. Было составлено около трёх тысяч административных протоколов.
За различные нарушения правил хранения и использования оружия у жителей Иркутской области изъято 3128 единиц оружия, в основном гладкоствольного (1803 единицы), 589 оружия ограниченного поражения, 366 нарезного, 370 газового и 2720 штук патронов различного калибра.
За различные нарушения аннулировали 611 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.
У жителей Иркутской области изъяли более 3 тысяч единиц оружия
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