У жителей Иркутской области изъяли более 3 тысяч единиц оружия

Всего в собственности людей находится более 150 тысяч единиц гражданского оружия



С начала года сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Иркутской области проверили условия хранения оружия у 40 тысяч владельцев. Было составлено около трёх тысяч административных протоколов.



За различные нарушения правил хранения и использования оружия у жителей Иркутской области изъято 3128 единиц оружия, в основном гладкоствольного (1803 единицы), 589 оружия ограниченного поражения, 366 нарезного, 370 газового и 2720 штук патронов различного калибра.



За различные нарушения аннулировали 611 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.



