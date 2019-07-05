Улан-удэнка украла телефон из кармана кардигана в магазине

Преступление произошло в спортивном магазине



32-летняя улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о краже. У неё в спортивном магазине на улице Бабушкина стащили телефон. Пропажу гаджета она обнаружила, рассчитываясь за покупки. Телефона в кармане кардигана не оказалось. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая 28-летняя горожанка. Воровку вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в торговой точке.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

