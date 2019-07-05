Преступление произошло в спортивном магазине
32-летняя улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о краже. У неё в спортивном магазине на улице Бабушкина стащили телефон. Пропажу гаджета она обнаружила, рассчитываясь за покупки. Телефона в кармане кардигана не оказалось. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая 28-летняя горожанка. Воровку вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в торговой точке.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон из кармана кардигана в магазине
Происшествия, Фото:
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